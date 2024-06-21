Ünlü işadamının helikopter kazasına şoke rapor! Uçuş emniyetini tehlikeye düşürmüş...

PİLOTA ASLİ KUSUR

Helikopterin uçuş için tehlikeli olan 'kümüliform' tipi bulutlara doğru uçtuğu ve bu nedenle türbülans, rüzgar kayması veya rüzgar hamlesi hadisesiyle karşılaşarak kaza kırıma uğradığı değerlendirmesini de yapan bilirkişiler, pilotun bu bulutlardan kaçmak için geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan durumda tüm sorumluluğun pilotta olduğunu belirten uzmanlar, pilot Özgür'ün kazanın meydana gelmesinde yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu, meteorolojik şartların ise kazanın oluşumunda yüzde 25 oranında etki etki ettiğini kaydetti.

SAVCIDAN CEZA MÜTALAASI

Bu rapor üzerine Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık İsmet Özgür'ün Halil İbrahim Ünver'in ölümüne neden olmak suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti. "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma karar için ertelendi.