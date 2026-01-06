Ünlü isimlerin uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci "Uyuşturucu madde temin etme" suçundan 17 Aralık günü tutuklanmıştı. Sadettin Saran ile konuşmaları gündem olan Cebeci tutuklandıktan üç gün sonra 20 Aralık günü ek ifade vermek üzere savcılığa getirilmişti. Ek ifadesinde Cebeci, uyuşturucu satıcısı değil kullanıcısı olduğunu itiraf etmişti.