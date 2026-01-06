Ünlü isimlerin uyuşturucu testleri pozitif çıktı: Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Senna Yıldız...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci "Uyuşturucu madde temin etme" suçundan 17 Aralık günü tutuklanmıştı. Sadettin Saran ile konuşmaları gündem olan Cebeci tutuklandıktan üç gün sonra 20 Aralık günü ek ifade vermek üzere savcılığa getirilmişti. Ek ifadesinde Cebeci, uyuşturucu satıcısı değil kullanıcısı olduğunu itiraf etmişti.
YENİ İSİMLER YENİ YAZIŞMALAR
Soruşturma çok yönlü devam ederken son olarak Ela Rümeysa Cebeci ve TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.
İKİNCİ EK İFADESİNİ VERDİ
Yaşanan yeni gelişmeye göre Ela Rümeysa Cebeci ek ifade vermek üzere bugün yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa ifade veren Cebeci işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Aralık günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda ünlü ismin adresine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, oyuncu Ezgi Eyüboğlu, oyuncu Melisa Döngel fenomen Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız gözaltına alınmış ve ATK'ya kan ve saç örneği vermişti.
KOKAİN POZİTİF
O isimlerden bazısının test sonuçları belli oldu. Ezgi Eyüboğlu, Melisa Döngel, Mümine Sena Yıldız'ın kokain madde test sonuçları pozitif çıktı.
İrem Sak'ın ise test sonucu negatif çıktı.
CİHANNA'NIN TESTİ DE POZİTİF
Öte yandan "Fuhuşa teşvik veya aracılık etme" suçundan tutuklanan 'Cihanna' lakaplı Cihan Şensözlü'nün de uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
POZİTİF ÇIKAN DİĞER İSİMLER
Testi pozitif çıkan diğer isimler, Kasım Gaipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, marka danışmanı Yiğit Macit, model Gizem Türedi, kickboksçu Recep Men ve marka danışmanı Mehmet Ali Gül'ün de saçında kokain maddesi tespit edildi.
DANLA BILIC NEGATİF ÇIKTI
Negatif çıkan isimler arasında ise, menajer Eser Küçükerol, fenomen Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe) ve Saim Macit bulunuyor.
BEKLENEN TEST SONUÇLARI
Kan ve saç örneği veren isimler arasında yer alan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin sonuçları henüz çıkmadı.