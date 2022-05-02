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Giriş Tarihi: 2.5.2022 16:39 Son Güncelleme: 2.5.2022 17:30

Ünlü komedyen ‘AIDS’ iddiaları için harekete geçti!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü komedyen ‘AIDS’ iddiaları için harekete geçti!

Ünlü komedyen Fehmi Dalsaydı, ‘AIDS ile savaşıyor’ şeklinde çıkan haberler hakkında harekete geçti. AIDS tedavisi görüldüğü iddia edilen ünlü komedyen hakimliğe başvurarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve sağlığının yerinde olduğunu belirterek söz konusu içeriklerin erişime engellenmesini talep etti. Hakimlik Fehmi Dalsaydı’nın talebini reddetti.

Ünlü komedyen Fehmi Dalsaydı, 'AIDS ile savaşıyor' şeklinde çıkan haberler hakkında harekete geçti. Adını Huysuz Virjin, Bülent Ersoy, Seda Sayan gibi birçok ünlü ismin sesini taklit ederek duyuran, bir dönem Saba Tümer'in programında 'Gullüm Show'la ekranlarda olan ünlü komedyen Deniz Fehmi Dalsaldı'nın, AIDS ile mücadele ettiği iddia edildi.

AIDS İDDİALARINI YALANLADI

Ünlü komedyen Fehmi Dalsaldı'nın 2016 yılından beri hastalıkla mücadele ettiğini ve bu nedenle ekranlardan uzakta olduğunu söylendi. İddiaların magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Dalsaldı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dalsaldı, AIDS hastalığı ile mücadele ettiği ve durumunun ağır olduğu haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı. Dalsaldı yaptığı açıklamada; "Son 24 saattir hakkımda çıkan AIDS hastalığı ile yoğun bakımda ölümle mücadele ediyor başlıklı haberleri, başta değerli yakınlarımı , sevenlerimi çok üzmüştür." diye konuştu.

'AİLEM VE SEVDİKLERİM ETKİLENDİ ENGELLEYİN'

Fehmi Dalsaydı geçtiğimiz günlerde söz konusu haberler için harekete geçti. Nöbetçi hakimliğe başvuran Dalsaydı, haberlerde AIDS olduğunun yazıldığı ancak böyle bir durumun olmadığı ifade edildi. Haberlerin yayılmasıyla ailesinin ve çevresinin üzüntüye kapıldığını belirten komedyen söz konusu haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Dilekçeyi inceleyen hakimlik ünlü komedyenin talebini reddetti.

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Ünlü komedyen ‘AIDS’ iddiaları için harekete geçti!
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