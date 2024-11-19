Ünlü Mimar Haluk Tümay hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen mimarlarından olan Haluk Tümay 79 yaşında hayatını kaybetti. Sakıp Sabancı'nın her projesini çizdirdiği Mimar Tümay, 12 yıldır sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Tümay'ın cenazesi yarın Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HALUK TÜMAY KİMDİR?

Haluk Tümay Türk mimar. Türkiye mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Sabancı Center başta olmak üzere birçok gökdeleninin mimarıdır. Yükseköğrenimine 1965 yılında başladığı Viyana Teknik Üniversitesi'nde 1973 yılında mimar olarak mezun olan Haluk Tümay daha çok yüksek katlı binaların tasarlanması konusunda uzmanlaşmıştır.

İŞTE TÜMAY'IN ESERLERİ

Haluk Tümay'ın eserleri şunlar: Sabancı Center, Yapı Kredi Plaza, Yapı Kredi Genel Müdürlüğü, HSBC, Adana Hilton, Liv Hospital, Kayseri kalp hastanesi, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Yurdu, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Meslek Lisesi, Kuğu Gölü Villaları, Gürel Plaza, Kalamış Koru Rezidans, Belvu Rezidans.