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Giriş Tarihi: 21.1.2022

Ünlü oyuncu, kayak kazasında öldü

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Ünlü oyuncu, kayak kazasında öldü

Fransa’nın güneyinde kayak yaparken başka kayakçıyla çarpışıp ağır yaralanan 37 yaşındaki Fransız oyuncu Ulliel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Fransız oyuncu Gaspard Ulliel, Fransa'nın Savoie bölgesinde kayak yaparken geçirdiği kazada hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Ulliel, en son olarak Marvel'in yakın zamanda yayımlanacak televizyon dizisi Moon Knight'ta rol almıştı. Fransa'nın tanınan oyuncularından olan Ulliel, Alt Tarafı Dünyanın Sonu ve Fransız moda devinin hayatını anlatan Saint Laurent filmlerinde rol almıştı. Oyuncunun kayak yaparken bir başka kişiyle çarpışması sonucu ciddi bir beyin travması geçirdiği ve hava yoluyla Grenoble'daki bir hastaneye nakledildiği aktarıldı. Ulliel, kazanın ertesi günü hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer kişinin hastaneye kaldırılmadığı ve soruşturmanın yürütüldüğü belirtildi.

HANNIBAL İLE TANINMIŞTI
Ulliel, fragmanı daha bu hafta yayımlanan "Moon Knight" dizisinde, "Midnight Man" karakterini canlandırıyordu. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransız sineması büyük bir yeteneğini, cazibesini ve enerjisini yitirdi" dedi. Ulliel, 2010'da "Bleu de Chanel" parfümünün yüzü olarak Martin Scorsese'in yönettiği bir reklam filminde yer almıştı. 1984'te Paris'te doğan Ulliel, 11 yaşından beri oyunculuk yapıyordu. 2007'de "Hannibal Doğuyor" filminde Hannibal'ın gençliğini canlandırdığı rolüyle dünya çapında ün kazanmıştı. Fransa'nın en prestijli sinema ödülü olan Cesar'da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü 2017'de "Alt Tarafı Dünyanın Sonu" filmiyle elde etmişti.

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Ünlü oyuncu, kayak kazasında öldü
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