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Giriş Tarihi: 6.09.2026 11:07

Ünlü oyuncu sevenlerini yasa boğdu... Ne zaman ve nasıl öldüğü çıkan rapordan sonra belli olacak

İstanbul Kağıthane’de oyuncu Serhat Kılıç (51), kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kız arkadaşının lenf kanseri olduğunu belirttiği Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Haberi alan dostları olay yerine gelirken, Kılıç'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kılıç’ın kesin ölüm nedeni ve ne zaman öldüğü burada yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ünlü oyuncu sevenlerini yasa boğdu... Ne zaman ve nasıl öldüğü çıkan rapordan sonra belli olacak
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.

SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

Özlem E., Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç'ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HABERİ ALAN DOSTLARI EVE GELDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın yaşadığı evde inceleme yaptı. İncelemeler sürerken, haberi alan dostları ise Kılıç'ın evine geldi. Söz filminin oyuncusu Eren Vurdem de koşarak olay yerine geldi. Kılıç'ın yakınları ve dostları, sitenin bahçesinde uzun süre bekledi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

#SERHAT KILIÇ #İSTANBUL

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Ünlü oyuncu sevenlerini yasa boğdu... Ne zaman ve nasıl öldüğü çıkan rapordan sonra belli olacak
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