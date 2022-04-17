'HAMİLEYKEN TERK EDİLDİM'

İddiaya göre doğum sonrası bebeğini görmek isteyen iş insanı, eşinin ailesiyle yaşadığı eve gitti. Bebeği ziyaret ettiği sıralarda yeniden barışmak için adım atan çift, başarılı olmadı. Yine iddiaya göre Mustafa Delice, genç bir kadınla bir evde yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde iş insanı uyuşturtucu madde içtikten sonra bebeğini görmek için eşinin evine gittiğinde, önce eşinin ailesine ardından eşine kötü muamelede bulundu.