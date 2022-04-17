Ünlü psikolog Nathalie Delice, 9 Temmuz 2019 tarihinde iş insanı Mustafa Delice ile evlendi. New York'a yerleşen çift, bir süre sonra İstanbul'a döndü. Musevi psikolog iddiaya göre henüz 3-4 aylık hamileyken eşi tarafından terk edildi. Yalnız kalan genç kadın, Haziran ayında ailesinin yanına taşındı. Doğum sırasında yalnız kalmak istemeyen genç kadın, bir süre sonra özel bir hastanede doğum yaptı.
'HAMİLEYKEN TERK EDİLDİM'
İddiaya göre doğum sonrası bebeğini görmek isteyen iş insanı, eşinin ailesiyle yaşadığı eve gitti. Bebeği ziyaret ettiği sıralarda yeniden barışmak için adım atan çift, başarılı olmadı. Yine iddiaya göre Mustafa Delice, genç bir kadınla bir evde yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde iş insanı uyuşturtucu madde içtikten sonra bebeğini görmek için eşinin evine gittiğinde, önce eşinin ailesine ardından eşine kötü muamelede bulundu.
'BEBEĞİMLE TEHDİT EDİYOR'
Üzerindeki uyuşturucu madde ve alkol kokusunu fark eden Nathalie Delice, eşini evden çıkarmak istediğinde ise 3 aylık bebeğini alıp evden kaçmaya çalıştı. Kendisinin ve kızının can güvenliğinden endişe eden Nathalie Delice, eşinin kendisine iftira atarak bebeğini kendisinden almakla tehdit ettiğini ileri sürerek, şikâyetçi oldu.