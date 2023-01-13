Ünlü sanatçı Burhan Çaçan’a veda

İstanbul Florya'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62) dün son yolculuğuna uğurlandı. Çaçan için Fatih Camii'nde öğle vakti tören düzenlendi. Çaçan, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Taziyeleri sanatçının eşi Yasemin Çaçan ile oğulları Furkan ve Kutsal Çaçan'ın kabul ettiği törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile sanatçılar Selami Şahin, Nuri Alço, Aydın Aydın, Ferman Toprak ve Ahmet Selçuk İlkan katıldı.Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Çaçan, "Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza attı.