Ünlü şarkıcı Metin Işık’ın ifadesi ortaya çıktı: Komşu kavgasında tutuklanmıştı

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba oğul nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Metin Işık ve oğlu hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Metin Işık'ın ifadesinde, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizi tahrik ediyorlardı. Gelinim ve kız çocuğum var. Bu yüzden rahatsız olduğumuzu, söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dediler. Oğlum da bu lafı duyunca tüfekle 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum. Ben ateş etmedim" dediği ortaya çıktı.