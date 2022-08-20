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Giriş Tarihi: 20.8.2022 15:05 Son Güncelleme: 20.8.2022 15:16

Ünlü şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı: Komşu kavgasında tutuklanmıştı

Kayseri'de, komşu iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklanan şarkıcı Metin Işık'ın ifadesinde, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Rahatsız olduğumuzu söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dediler. Ben ateş etmedim" dediği öğrenildi. Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırmış ve çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Işık ve oğlu ise tutuklanmıştı.

DHA
İHA
Ünlü şarkıcı Metin Işık’ın ifadesi ortaya çıktı: Komşu kavgasında tutuklanmıştı

Edinilen bilgiye göre, 15 Ağustos'ta akşam saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen baba oğul nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Metin Işık ve oğlu hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Metin Işık'ın ifadesinde, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizi tahrik ediyorlardı. Gelinim ve kız çocuğum var. Bu yüzden rahatsız olduğumuzu, söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dediler. Oğlum da bu lafı duyunca tüfekle 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum. Ben ateş etmedim" dediği ortaya çıktı.

"METİN IŞIK DA ATEŞ ETTİ"

Yaralıların yakınlarının ise olay sırasında Metin Işık'ın da ateş ettiğini söyleyip şikayetçi oldukları öğrenildi. Bu arada, olay yerinde 2 tüfeğin bulunduğu, tüfeklerden birini şarkıcı Metin Işık'ın kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiği belirtildi.

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Ünlü şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı: Komşu kavgasında tutuklanmıştı
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