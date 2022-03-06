Ünlü sosyologdan CHP’ye ilginç benzetme: “Çocuksu, ergen, büyümemiş”

Çanakkale'de geçtiğimiz Haziran ayında "CHP'nin İktidar olmaması gerekir" paylaşımıyla CHP'de istenmeyen adam ilan edilen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Cumhur Aslan, yine çok konuşulacak, ilginç paylaşımlara imza attı. Sosyal medya hesabından partisinin kronik rahatsızlıklarına dikkat çeken ünlü sosyolog, Çanakkale'de CHP'nin bunalımda olduğunu savundu.

"ERGENLİK DÖNEMİNDE"

"Buldum" başlığıyla bir makale kaleme alan Aslan, " Bu şehirde en yakın izlediğim parti CHP. Bir sıkıntı var ama ne: sürekli bu soruyu düşündüm Partinin Çanakkale'de yapısal, kronik sorunu var, net görüyorum ama nedir? Bu sabah cevabı buldum: CHP Çanakkale'de henüz "ergenlik" aşamasında. Henüz parti ergen triplerinden çıkmış değil. Henüz parti ergen kaprislerinden sıyrılmış değil. Henüz bir ergenin ruhsal bunalımlarına benzer kıskançlık, nefret, bağımlılık, yakınlık, uzaklık gibi geçiş sürecinden kurtulmuş değil. CHP Çanakkale'de kültürel düzeyi, davranış düzeyi, ilişki düzeyi ile "ergen kültürüne" özgü bunalımlar içinde. Parti büyümüş, olgun bir insanın vakurluğuna sahip değil Parti deneyimli, öz güveni yüksek, değişime açık insanlardan oluşmuyor" yazdı.

"CEYDA VE BERKE'NİN DÜZEYİNDE"

Partide son dönemde yaşanan ihraç gelişmelerine ilginç bir örnekleme yapan Profesör Aslan, "Mesela: Ergen bir delikanlı sevgilisi ayçaya neden onun yorumunu beğendin der, bağırır, çağırır, terk edeceğim seni der. Ergen bir kız ama berke sende dün kızlarla kafedeydin, sen beni aldattın, bağırır çağırır. CHP Çanakkale'de bu Ceyda ve Berke'nin düzeyinde, ergen, çocuksu, büyümemiş.

Biri yemek yiyor, öteki biz yemekteyiz diye cevap veriyor

Biri kadınları topluyor, vay sen öne geçtin dur kadınlar gelin hele

Biri tek tek Facebook, instagram sayfalarını izliyor, sen nasıl onu beğenirsin alçak, hain, ajan diyor. Gülmeyin, bunlar gerçek

Yazdıklarım gerçeğin çok ufak bir detayı. Peki Ayça ve Berke'ye ülkeyi emanet eder misiniz? Ben etmem, peki siz?"

"NE OLMUŞTU"

Prof. Dr. Cumhur Arslan geçtiğimiz Haziran ayında CHP'yi karıştıran paylaşımlara imza atmıştı. "CHP'nin neden iktidar olamadığı ve niçin olmaması gerektiği 'Çanakkale CHP örneği ile açık ve nettir " diyerek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural'da beğenince parti iyice karışmıştı. İl Başkanı Ural gelen tepkilerin ardından paylaşımdaki beğenisini kaldırırken CHP'nin önde gelen isimlerinin tepkisini toplayan Cumhur Arslan CHP'den istifa etmişti.