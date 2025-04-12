Ünlü tarihçi Saffet Emre Tonguç Levi ailesinden şikâyetçi oldu: Ağaç davası ‘sapık’ davasına döndü!

İş adamı İzak Levi ile eşi Simge Levi, Sarıyer'de 2023 yılında Boğaz manzarasını göremediği iddiasıyla evine zorla girip, bahçesindeki değerli 40 ağaca zarar veren ünlü tarihçi Saffet Emre Tonguç ile 5 kişiden şikayetçi olmuştu. Şikâyet sonrası ünlü tarihçi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında söz konusu ağaçların zarar görüp görmediğinin tespiti için keşif yapılmasına karar verildi.

"SAPIK GİBİ FOTOĞRAFIMIZI ÇEKİYOR"

Mahkeme heyeti ile birlikte yapılan keşif sırasında Saffet Emre Tonguç fotoğraf çekerken iddiaya göre Simge Levi, eşine dönerek, 'Sapık gibi fotoğrafımızı çekiyor' şeklinde konuştu. Kendisine sapık şeklinde hitap edildiğini söyleyen Tonguç durumu mahkeme heyetine söyleyerek tutanak altına alınmasını istedi. Hakarete uğradığını belirten ünlü tarihçi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tutanak altına alınan evrak sonrası iş adamının eşini ifadeye çağırdı. Simge Levi açılan bir davadan dolayı keşif sırasında tarihçinin fotoğraf çektiğini kendisinin de sapık gibi fotoğrafımızı mı çekecek şeklinde bir ifade kullandığını ancak söz konusu ifadenin hakaret sayıldığını bilmediğini belirtti. Savcılık ifade sonrası Simge Levi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

BEBEĞİMİ BESLİYORDUM BU NEDENLE SİNİRLENDİM

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Simge Levi üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, 'Keşif sırasında eşime sessiz bir şekilde sapık gibi fotoğraflarımızı mı çekecekler dedim. Sapık kelimesinin hakaret dahi olduğunu bile bilmiyorum. Onların duyacağı şekilde söylemedim. Yeni doğum yapmıştım, bebeğimi emziriyordum. Bu nedenle fotoğraflarımızın çekilmesine sinirlendim' diye konuştu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.