Adana'da geçtiğimiz ay 'Kadayıfçı Olcay' diye tanınan ünlü tatlıcı dükkanı sahibi Olcay Tekin'i silahla 5 yerinden vurarak öldüren 20 yaşındaki Arif Okumuş, tutuklandı. Mersin'de saklandığı evde yakalanan katil zanlısı Okumuş'un 2017 yılında ağabeyi Engin Okumuş'u kendisi ve ailesine şiddet uyguladığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

Ünlü tatlıcının katili 5 yıl önce ağabeyini öldürmüş | Video

Ağabey katilinin ünlü tatlıcıyı intikam yüzünden öldürdüğü ileri sürüldü. Katil zanlısı, "Öldürülen Kaya Erkara arkadaşımdı. O cinayetin azmettiricisi Olcay olduğunu için yaptım" dediği öğrenildi. Öte yandan Arif Okumuş'un saklandığı evde yapılan aramada cinayette kullanıldığı düşünülen tabanca, bin 850 adet mermi, 3 çelik yelek, 4 şarjör, sahte kimlik ve kar maskesi ele geçirildi.

"OLCAY" DİYE SESLENDİ

Cinayet 11 Mayıs günü saat 12.00'de merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde bulunan bir tamirci dükkanında meydana işlendi. 'Kadayıfçı Olcay' diye tanınan tatlıcı dükkanı sahibi Olcay Tekin (33), imalathanesine geldi. İş yerinde bir süre duran Olcay Tekin daha sonra sohbet etmek için komşusunun tamirhanesine gitti. Ünlü tatlıcı, sandalyede oturduğu sırada iş yerinin karşısında bulunan kebapçıdan bir kişi gelerek "Olcay" diye seslendikten sonra tabancayla 7 el ateş etti. Olcay Tekin, vücuduna isabet eden 5 mermiyle ağır yaralanırken şüpheli motosiklete binerek kaçtı. Şüphelinin kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

5 YIL ÖNCE AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü tatlıcı Tekin, Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının düzenlendiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, katil zanlısının 20 Ekim 2017 tarihinde ağabeyi Engin Okumuş'u (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Okumuş olduğunu tespit etti. O tarihte 15 yaşında olan katil zanlısı Arif Okumuş'un ağabeyini ailesine ve kendisine şiddet uyguladığı için çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öne sürmüştü.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Katil zanlısının kimliği tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Cinayet ekipleri yaptığı araştırmada Arif Okumuş'un cinayetten sonra bir çiftlik evine daha sonra da Mersin'de bir evde gizlendiğini belirledi. Mersin polisiyle birlikte ortak operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Arif Okumuş, evde bulunan F.B. (22) ve arkadaşı H.D. (23) ile yakalandı. Katil zanlısının saklandığı evde yapılan aramada cinayette kullanıldığı düşünülen tabanca, 1850 adet mermi, 3 çelik yelek, 4 şarjör, sahte kimlik, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya götürüldü.

İNTİKAM İÇİN…

Arif Okmuş ünlü tatlıcıyı Şubat ayında pusuya düşürülerek öldürülen Kaya Erkara'nın intikamı almak için öldürdüğü ileri sürüldü. Okumuş, "Kaya arkadaşımdı. Kızının gözü önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi Olcay'dı" dediği iddia edildi. Arif Okmuş ile birlikte gözaltına alınan F.B., "Ben arandığını bilmiyordum" derken H.D. ise "Sadece ziyaretine gittim. Olayla ilgilim yok" diye kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif Okumuş, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanırken diğer iki şüpheli 'suçluyu kayırma' ve 'yardım ve yataklık' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.