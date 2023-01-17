Ünlü uyuşturucu çetesi lideri Ngakuru İstanbul’da yakalandı

Avustralya'nın en ünlü uyuşturucu çetelerinden Comanchero'nun elebaşı Duax Ngakuru, İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
SARIYER'DE KALDIĞI ADRESE BASKIN
Hakkında Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan Duax Ngakuru'nun Sarıyer İlçesi'ne bağlı Zekeriyaköy'de kaldığı adrese operasyon düzenlendi.
ÜLKESİNE İADE EDİLECEK
Baskında gözaltına alınan ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir parayı yönettiği iddia edilen Duax Ngakuru sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Duax Ngakuru'nun ülkesine iade edileceği ifade edildi.