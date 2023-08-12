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Giriş Tarihi: 12.8.2023 15:12

Ünlü yazarın romanı çalıntı çıktı

Ünlü yazar Enver Toksoy'un "Beni Tanıdın Mı" adlı romanı davalık oldu. Meslektaşı Zafer Sönmez, "Piç Kuşak" romanından kopya çektiğini ileri sürerek Toksoy'dan şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında savcılık soru işaretlerini ortadan kaldırdı. İki eserin karşılaştırmalı incelemesi sonucu Toksoy'un otobiyografik öğeler barındıran romanının büyük oranda Sönmez'in eserinden alıntılayarak meydana getirildiği ortaya çıktı. Kopya eseri nedeniyle şüpheli Toksoy'un 5 yıla kadar hapsi istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü yazarın romanı çalıntı çıktı

Ünlü yazar Enver Toksoy, yaklaşık 2 yıl önce otobiyografik öğeler barındıran ve kendi yaşam hikayesini konu alan "Beni Tanıdın Mı" isimli romanını yayınladı. Eser, 1970'li yıllarda başlayıp, Erzincan'dan Erzurum ve Tunceli'ye, oradan da Avrupa'daki yaşamından izler taşıyordu. Toksoy'un büyük ilgi gören eseri, bir süre sonra meslektaşı Zafer Sönmez'in radarına takıldı.

"ESERİMİ ÇALDIN" ŞİKAYETİ

İddiaya göre Sönmez, 2013 yılında çıkardığı "Piç Kuşak" adlı eseri üzerinde ufak değişiklikler yapılıp eser adı değiştirilerek, "Beni Tanıdın Mı" isimli romanın piyasaya sürüldüğünü ileri sürdü. Eserinin çalındığını ve kendi emeğiymiş gibi yayınladığı için yazar Enver Toksoy'dan şikayetçi oldu.

8 YIL SONRA BÜYÜK BENZERLİK

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıktı. Savcılık, Zafer Sönmez'in "Piç Kuşak" adlı eserinin ilim ve edebiyat niteliğinde olduğunu ve eserin 13 Şubat 2013 tarihinde yayınlandığını belirledi. Şüpheli Enver Toksoy'un "Beni Tanıdın Mı" adlı romanının yayınlanma tarihinin ise 2021 yılı olduğu tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU "KOPYA" DEDİ

Her iki eserin karşılaştırmalı incelemesini yapan savcılık, soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Ünlü yazar Toksoy'un söz konusu romanında büyük oranda Sönmez'in eserinden alıntılanarak meydana getirildiği ortaya çıktı. Toksoy'un romanının başkasının eserini sahiplenme niteliğinde olduğu açıklandı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Enver Toksoy'un büyük oranda Zafer Sönmez'in eserinden alıntılar yaparak kendi romanını meydana getirdiği, bu durumun bilirkişi raporundan da anlaşıldığı kaydedildi. Bu nedenle şüpheli yazarın "Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyma" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Ünlü yazarın romanı çalıntı çıktı
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