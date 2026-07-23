Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönünde elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Akay'ın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında, Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay, hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına, "Niye fotoğraf çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.