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Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:22

Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı: Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Neredesin Firuze, Hacivat ile Karagöz gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay, gözaltına alındı. Ünlü yönetmenin ikametinde özel düzenekle kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı. Akay’ın evine giren Jandarma ekipleri şoke eden manzarayla karşılaştı. Evin bir bölümünde özel ışık ve ısı düzenekleri kurulduğu ve adeta kenevir tarlasına dönüştürüldüğü anlaşıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı: Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönünde elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Akay'ın ikametine gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında, Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Akay kardeşler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay, hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına, "Niye fotoğraf çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

EVİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRMİŞ

Ünlü Yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan jandarma baskınında ortaya çıkan görüntüler ise şoke etti. Akay'ın lüks evinin banyosu ve bir çok odasına özel ultra viole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı. Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip, çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarında kavanoz ve paketler halinde çok miktarda kenevir maddesi buldu. Diğer yandan Ezel Akay'ın karşılıksız çek nedeniyle suç kaydının olduğu ileri sürülürken, kardeşinin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA FİLMDE YÖNETMENLİK YAPTI

İkametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği anlaşılan ve operasyonla gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay, Neresin Firuze, Hacivat ile Karagöz, 7 Kocalı Hürmüz, 9 Kere Leyla gibi çok izlenen filmlerde yönetmenlik yaptı. Akay'ın ikametinde ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, Savcılık, çok yönlü soruşturma başlattı.

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Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı: Evini uyuşturucu tarlasına çevirmiş
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