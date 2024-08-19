Ünlü yönetmenin evini soydular! 10 bin dolarlık eşyası çalındı

New York'ta Beş Minare gibi birçok filmin yapımcılığını üstlenen ünlü yapımcı ve yönetmen Mevlüt Akkaya'nın İstanbul'da bulunan evine hırsız girdi. Olay 30 Haziran tarihinde Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. New York'ta yaşayan ünlü yönetmen geçici süreliğine geldiği İstanbul'da ev kiraladı. Hırsızlığın meydana geldiği gün dışarı çıkan Mevlüt Akkaya eve geri döndüğünde kapının zorlanmış ve açık bir vaziyette olduğunu gördü.

10 BİN DOLARLIK EŞYASI ÇALINDI

Evin içerisinde eşyalarının dağıldığını gören Mevlüt Akkaya yaptığı incelemede 8 bin 500 dolarlık kamera, lens gibi film çekiminde kullanılan elektronik eşyalarıyla birlikte bin 500 dolar nakit parasının çalındığını tespit etti. Emniyet güçlerine haber veren yönetmen eşyalarının ve parasının çalındığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

HIRSIZ KAMERALARA YAKALANDI

Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yönetmenin ikametini gören kamera kayıtları inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde kameralara yakalanan hırsızın kimliği tespit edildi. Hırsızlık olayının üzerinden 3 gün sonra yakalanan hırsız gözaltına alınırken çaldığı bir takım eşyalarda ele geçirildi. Erdem G., isimli şüpheli olay günü çok alkollü olduğunu seçtiği bir eve girerek hırsızlık yaptığını kabul etti.

13 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından cezaevine gönderilen şüpheli hakkında savcılık tarafından iddianame düzenlendi. 'Mala Zarar Verme', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve Bina İçerisinde Hırsızlık' suçları kapsamında 13 yıl hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.