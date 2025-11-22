Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Sonucu pozitif çıkanların ifadeler ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan 19 isme yönelik 8 Ekim günü operasyon düzenlenmişti.

UYUŞTURUCU TESTLERİ YAPILDI

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişinin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

8 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

O test sonuçlarına göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın uyuşturucu madde testleri pozitif çıktığı belirlenmişti. Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ise yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar tespit edilmişti.

TEST SONUCU TEMİZ ÇIKANLARA TAKİPSİZLİK

Diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan'ın test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemiş ve haklarında takipsizlik kararı verilmişti.

KUBİLAY AKA: BANGKOK'TA İLAÇ ALDIM

Soruşturma kapsamında uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan 8 isim tekrardan savcılığa ifade verdi Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland'ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU: "ANTİDEPRESAN KULLANIYORUZ, UYUŞTURUCU KULLANMIYORUZ"

İfade verenler arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Derin ve Deren Talu, uyuşturucu kullanmadıklarını belirttiler, rapordaki sonuçları inkar etti.

METİN AKDÜLGER'DEN YURT DIŞI İTİRAFI

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

DİLAN POLAT: PROTEZ SAÇ

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir." dedi.

Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

KAAN YILDIRIM: "SONUÇLAR YANLIŞ"

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.