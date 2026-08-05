Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı: Koray Beşli yeniden gözaltına alındı! Meğer 18 yaşından küçük kızları...

MESAJLAR RAPORDA YER ALDI

Öte yandan raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör