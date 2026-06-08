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Giriş Tarihi: 8.06.2026 17:22

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 7 ismin test sonucu pozitif

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren 7 ünlünün daha test sonucu çıktı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 7 ismin test sonucu pozitif
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren 7 ünlünün daha test sonucu çıktı. Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Mabel Matiz mahlasıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'in test sonucu pozitif çıktı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MABEL MATİZ

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 7 ismin test sonucu pozitif
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