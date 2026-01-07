Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli dört ilde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 26 şüphelinin dün Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınmıştı.