Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında operasyonla gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli dört ilde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ve "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 26 şüphelinin dün Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınmıştı.

