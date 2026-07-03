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Giriş Tarihi: 3.07.2026 20:23

Unutulmayan acı! MKE şehidine 29 yıl sonra vefa

Kırıkkale’nin sanayi tarihine kara bir gün olarak geçen 3 Temmuz 1997’deki MKE Mühimmat Fabrikası patlamasında hayatını kaybeden İsmet Altınışık, vefatının 29. yılında kabri başında dualarla anıldı. Duygu dolu törende, faciada yaşamını yitiren tüm emekçiler rahmetle yad edildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Unutulmayan acı! MKE şehidine 29 yıl sonra vefa
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Kırıkkale'de 3 Temmuz 1997 tarihinde MKE Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen elim patlamada şehit olan işçi İsmet Altınışık, vefatının 29. yılında düzenlenen anlamlı törenle anıldı. Kabri başında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunurken, merhum ve aynı faciada yaşamını yitiren tüm emekçiler için dualar edildi.

Anma törenine MKE Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Adil Kılınçkaya, Türk Metal Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Levent Öztürk, MKE'ye bağlı fabrika yöneticileri, sendika temsilcileri, çalışma arkadaşları ve Altınışık'ın ailesi katıldı. Katılımcılar, mezara karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kırıkkale'nin hafızasında derin izler bırakan facianın acısının yıllar geçmesine rağmen dinmediğini ifade eden katılımcılar, emek uğruna hayatını kaybeden işçilerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. Törende birlik, beraberlik ve vefa mesajları öne çıktı.

Programda ayrıca iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekilerek, sanayi tesislerinde güvenlik kültürünün daha da güçlendirilmesi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Kırıkkale'nin sanayi tarihinin en acı olaylarından biri olarak hafızalara kazınan 3 Temmuz 1997 MKE faciasında hayatını kaybeden emekçiler, aradan geçen 29 yıla rağmen düzenlenen anma programlarıyla unutulmadı; vefa ve minnet duygularıyla bir kez daha rahmetle anıldı.

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