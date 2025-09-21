Bakan Uraloğlu: Suyun debisi yüksek, kapalı yollar var

"AYDER VE OVİT YOLU KAPALI"

Afetin 3 noktada etkili olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten de olsa bir ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında özellikle tünel inşaatlarının olduğu yakın bölgelerde yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Uzak yayla yollarından ulaşım sağlanıyor ancak bu acil durumlar için kullanılıyor. Hemen oradaki ekiplerimiz iş başında müdahale etmeye devam ediyorlar, yağmur devam ediyor ve su seviyesi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Çayeli Kaptanpaşa'ya da gittik. Orada tek noktada yol kesilmiş durumda. Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Orada çok önemli bir problem yok. Muhtemelen sabah saatlerinde ekiqplerimiz müdahale ederek oradaki geçişi tamamlamış olacaklar. Rize ile Erzurum arasındaki en önemli yolumuz olan İyidere-İkizdere yolunda İkizdere'ye 2 km mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı, suyu, debiyi taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok maalesef ama takip ediyoruz. Hemen arkamızdaki ilçemizde İkizdere'de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz. AFAD'ımızla, Kızılayımızla, belediyemizle, valiliğimizle, kaymakamlığımızla. Burayı açar açmaz bu yola, ana yolu trafiği açmış olacağız. Yağmur devam ediyor. Alınması gereken önlemleri aldık. Şu anda bir ekip ekipman anlamında herhangi bir problem yok. Bugün olan olayda yine bu İkizdere yolunda beş vatandaşımız bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi çok şükür. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle beraber biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Allah-u Teala beterinden saklasın. Bir dediğim gibi bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın vahameti, büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de yakından heyetimizle beraber takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.