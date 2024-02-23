Urfi Çetinkaya çetesinin 20 milyarına el konuldu

İstanbul merkezli 9 ilde "Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, uluslararası uyuşturucu ticareti faaliyetlerinde bulunan örgütün, işleyişin aksamaması amacıyla sürekli şekil değiştirdiği ve holding yapısıyla yönetilmeye başlandığı tespit edilerek, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kara paranın aklanmasında şüphe göstermeyen yöntemlere başvurulduğu anlaşıldı. Elde edilen gelirin sorunsuz şekilde aklanması amacıyla yurtdışındaki offshore hesaplardan kendi şirket hesaplarına aktarım yapan suç örgütü üyelerinin, para sevkiyatlarında dikkat çekmemek amacıyla dünyaca ünlü markaların saatlerini ve ziynet eşyalarını stoklayarak nakit paraya çevirdikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konuldu. Operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, ziynet eşyası, para ve lüks saatler de basın mensuplarına gösterildi. AA