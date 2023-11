Ürkmez Şehit Osman Koç Stadyumu, küllerinden yeniden doğdu

Büyükşehir yasası ile birlikte Seferihisar Belediyesi'ne devredildikten sonra mezbeleliğe dönen bir zamanlar Ürkmez'in gözde stadyumu olan Şehit Osman Koç Stadyumu, uzun bir süre atıl durumda kaldıktan sonra, AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı'nın girişimleriyle bambaşka bir kimliğe büründü. Tesis hakkında süreci değerlendiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın: "Ürkmez bölgesinde ziyaretlerimiz sırasında bir amcamız ile tanıştık. Kendisi, 1990 yılında vatani görevini yerine getirirken bölücü terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada, Şırnak Derecik bölgesinde şehit olan Osman Koç'un babası Mustafa amcaydı. Bizlerin de muzdarip olduğu konuyu tekrar gözden geçirip gündemimize aldık. Gerçekleştirdiğimiz ilk Ankara ziyaretimizde dönemin Gençlik ve Spor Bakanı olan şimdi AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasapoğlu'na durumu arz ettik, yatırım programına aldırdık. Şehit Osman Koç Stadyumu Bakanımızın talimatı ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici'nin emekleri ve çabalarıyla 8 ay gibi kısa bir zamanda baştan sona yenilenerek tekrar bölge sporcularımızın hizmetine kazandırıldı. Böylelikle adeta küllerinden yeniden doğan tesisimiz şu an gece gündüz fark etmeksizin sporcularımızın emrindedir" dedi.

ATIL DURUMDAN SPOR DOLU BİR MEKANA

Başkan Aydın geçmişte hayvan pazarı, küçükbaş hayvanların otlatıldığı bir mera olarak kullanılan tesisi, şu anda bölgenin spor hayatına canlılık katmasından son derece memnun olduğunu belirterek; "Geçmişte atıl bir durumda olan Şehit Osman Koç Stadyumu, şu an bölgede sporun kalbi haline geldi. Sporun kalbi Seferihisar'da atacak sözümüz yalnızca bir slogandan ibaret olmadığını vatandaşlarımız her alanda olduğu gibi spor yatırımlarımızda da görüyorlar. Yenilenen tesisimiz, artık bölge sporcularımız için konforlu, aktif bir kullanım alanı sunuyor. Burası, gençlerin ve amatör sporcuların bir araya gelerek enerjilerini ve yeteneklerini sergilediği bir platform haline dönüştü. Şehidimiz Osman Koç'un anısına yakışır bir dönüşümle, stadyum şu anda bölgenin spor hayatına canlılık katıyor ve sporcularımızın memnuniyetle kullandığı bir mekan haline geldi. Ben iddia ediyorum teşkilatım ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarını son 5 yıl içerisinde ilçemize kazandırdık. Her alanda ilçemize değer katabilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Şehit Osman Koç Stadı başta olmak üzere Seferihisar'da gerçekleşen tüm yatırımlarımıza vatandaşlarımızla birlikte sahip çıkacağız"ifadelerine yer verdi.

NEYDİ NE OLDU?

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Neydi, Ne Oldu?" başlıklı paylaşımında Şehit Osman Koç Stadı'nın eski ve yeni halini anlatan bir video paylaştı. Yaptığı paylaşım Seferihisarlı vatandaşlar tarafından kısa süre içinde beğeni yağdı, binlerce görüntülenme aldı.