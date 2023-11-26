Haberler Yaşam Haberleri Ürkmez Şehit Osman Koç Stadyumu, küllerinden yeniden doğdu
Giriş Tarihi: 26.11.2023 14:26 Son Güncelleme: 26.11.2023 14:30

Ürkmez Şehit Osman Koç Stadyumu, küllerinden yeniden doğdu

Büyükşehir yasası ile birlikte Seferihisar Belediyesi’ne devredildikten sonra mezbeleliğe dönen bir zamanlar Ürkmez’in gözde stadyumu olan Şehit Osman Koç Stadyumu, uzun bir süre atıl durumda kaldıktan sonra, AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı’nın girişimleriyle bambaşka bir kimliğe büründü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ürkmez Şehit Osman Koç Stadyumu, küllerinden yeniden doğdu

Büyükşehir yasası ile birlikte Seferihisar Belediyesi'ne devredildikten sonra mezbeleliğe dönen bir zamanlar Ürkmez'in gözde stadyumu olan Şehit Osman Koç Stadyumu, uzun bir süre atıl durumda kaldıktan sonra, AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı'nın girişimleriyle bambaşka bir kimliğe büründü. Tesis hakkında süreci değerlendiren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın: "Ürkmez bölgesinde ziyaretlerimiz sırasında bir amcamız ile tanıştık. Kendisi, 1990 yılında vatani görevini yerine getirirken bölücü terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada, Şırnak Derecik bölgesinde şehit olan Osman Koç'un babası Mustafa amcaydı. Bizlerin de muzdarip olduğu konuyu tekrar gözden geçirip gündemimize aldık. Gerçekleştirdiğimiz ilk Ankara ziyaretimizde dönemin Gençlik ve Spor Bakanı olan şimdi AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Kasapoğlu'na durumu arz ettik, yatırım programına aldırdık. Şehit Osman Koç Stadyumu Bakanımızın talimatı ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Murat Eskici'nin emekleri ve çabalarıyla 8 ay gibi kısa bir zamanda baştan sona yenilenerek tekrar bölge sporcularımızın hizmetine kazandırıldı. Böylelikle adeta küllerinden yeniden doğan tesisimiz şu an gece gündüz fark etmeksizin sporcularımızın emrindedir" dedi.

ATIL DURUMDAN SPOR DOLU BİR MEKANA

Başkan Aydın geçmişte hayvan pazarı, küçükbaş hayvanların otlatıldığı bir mera olarak kullanılan tesisi, şu anda bölgenin spor hayatına canlılık katmasından son derece memnun olduğunu belirterek; "Geçmişte atıl bir durumda olan Şehit Osman Koç Stadyumu, şu an bölgede sporun kalbi haline geldi. Sporun kalbi Seferihisar'da atacak sözümüz yalnızca bir slogandan ibaret olmadığını vatandaşlarımız her alanda olduğu gibi spor yatırımlarımızda da görüyorlar. Yenilenen tesisimiz, artık bölge sporcularımız için konforlu, aktif bir kullanım alanı sunuyor. Burası, gençlerin ve amatör sporcuların bir araya gelerek enerjilerini ve yeteneklerini sergilediği bir platform haline dönüştü. Şehidimiz Osman Koç'un anısına yakışır bir dönüşümle, stadyum şu anda bölgenin spor hayatına canlılık katıyor ve sporcularımızın memnuniyetle kullandığı bir mekan haline geldi. Ben iddia ediyorum teşkilatım ile birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarını son 5 yıl içerisinde ilçemize kazandırdık. Her alanda ilçemize değer katabilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Şehit Osman Koç Stadı başta olmak üzere Seferihisar'da gerçekleşen tüm yatırımlarımıza vatandaşlarımızla birlikte sahip çıkacağız"ifadelerine yer verdi.

NEYDİ NE OLDU?

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Neydi, Ne Oldu?" başlıklı paylaşımında Şehit Osman Koç Stadı'nın eski ve yeni halini anlatan bir video paylaştı. Yaptığı paylaşım Seferihisarlı vatandaşlar tarafından kısa süre içinde beğeni yağdı, binlerce görüntülenme aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan hava durumu uyarısı: 81 ilde teyakkuza geçildi! AFAD, turuncu ve sarı kodlu illeri sıraladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sanchez'in açıklamaları İspanya ve İsrail arasında diplomatik kriz başlattı
Mesele Seçil Erzan’dan ibaret değil
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı güçlendiren altın besin! Direkt hücreleri etkiliyor
Son dakika haberi: Galatasaray'dan gol yağmuru! Cimbom Alanyaspor'u farklı geçti
Hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeklerini 7.5 milyon dolarlık bu malikanede büyütecekler: "Doğuştan şanslı..."
Faiz artış döngüsünde sona doğru
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürkmez Şehit Osman Koç Stadyumu, küllerinden yeniden doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA