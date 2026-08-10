Urla Belediyesi’nden 409 milyonluk satış!

İzmir'de satanlar kervanına Urla Belediyesi de eklendi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 8 taşınmaz daha satışa çıkarıldı.

ARSALARIN HEPSİ DE BADEMLER KÖYÜNDE

Urla Belediyesi tarafından yayımlanan satış ilanına göre taşınmazlar Bademler mahallesinde yer alıyor. Tamamı arsa niteliğindeki taşınmazların satışı ile belediye kasasına yaklaşık 409 milyon liralık kaynak aktarılması öngörülüyor.

BELEDİYE KASASINA 409 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Yarımadanın en beğenilen ve talep gören ilçelerinin başında gelen Urla'nın Bademler Mahallesi'ndeki 460 ada üzerinde yer alan arsaların büyüklükleri bin 523 metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında değişiyor. Arsaların satış bedelleri ise deyim yerindeyse el yakıyor. Satışa çıkan arsaların muhammen bedelleri 45 ile 71 milyon lira arasında değişiyor.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan

İHALE 21 AĞUSTOS'DA

Urla Belediyesi Encümeni aracılığı ile gerçekleştirilecek satış ihalesi 21 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Taşınmazların tamamı yarım saat arayla yeni sahiplerini bulacak.