Urla’da 409 milyonluk satış

İzmir'de satan belediyeler kervanına Yeni Partili Urla Belediyesi de eklendi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 8 taşınmaz haraç mezat satışa çıkarıldı.

İHALE 28 EYLÜL'DE

Satışa çıkarılan taşınmazların tamamı bademler mahallesinde yer alıyor. Taşınmazların toplam muhammen bedeli 409 milyon lirayı buluyor. 28 Eylül'de gerçekleştirilecek satış ihalesinde teklifler kapalı zarf usulü verilecek.

İŞTE O TAŞINMAZLAR

Urla Bademler Mahallesi 460 ada 2 parselde yer alan arsa 1523,17 metrekare büyüklüğünde. Arsa için 45 milyon 695 bin 100 lira muhammen bedel belirlendi. 460 ada 3 parselde bulunan 1535,28 metrekarelik arsanın muhammen bedeli ise 46 milyon 58 bin 400 lira. 1535,52 metrekare büyüklüğündeki 460 ada 4 parselin muhammen bedeli ise 46 milyon 65 bin 600 lira. 460 ada 6 parselde bulunan 1599,90 metrekarelik arsanın muhammen bedeli 47 milyon 997 bin lira. 460 ada 6 parselde bulunan 1.536,38 metrekare büyüklüğündeki arsa için 46 milyon 91 bin 400 lira muhammen bedel belirlendi. 1.536,91 metrekare büyüklüğündeki 460 ada 7 parselin muhammen bedeli ise 46 milyon 107 bin 300 lira. 2 bin 105,29 metrekarelik 460 ada 8 parsel, 60 milyon 765 lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında en yüksek muhammen bedele sahip arsa ise 460 ada 9 parsel oldu. 2 bin 500,79 metrekare büyüklüğündeki arsa için 71 milyon 272 bin 515 lira muhammen bedel belirlendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör