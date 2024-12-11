Uşak halısı, genç ustalara emanet!

Ünlü ressamların tablolarında yer alan, Paris Louvre Müzesi, Floransa Bardini Müzesi ve New York Metropolitan Müzesi gibi dünyanın birçok yerindeki müzelerde sergilenen coğrafi işaretli meşhur Uşak halısı, genç ustaların ellerinde hayat buluyor. Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak halısında geleneksel üretim tekniğiyle modern teknolojiyi buluşturdu. Genç ustaların yetiştirilmesine büyük katkı sağlayan ajans, Uşak halısı ve kiliminin uluslararası pazarlarda daha güçlü yer edinmesi için tanıtım faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bir metrekare halıda 89 bin 600 adet düğüm bulunuyor.