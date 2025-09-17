Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta 25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!
Uşak'ta 45 yaşındaki anne Elvan Ü., 25 yaşındaki oğlu Mustafa Yiğit Ü.,’yü evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine yapılan kontrollerde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olay, Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan anne Elvan Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü.'yü (25) hareketsiz halde yatarken buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yiğit Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

