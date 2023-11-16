Uşak’ta feci kaza! Araç ters döndü taklalar atarak...

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.E. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan H.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.