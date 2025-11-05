Uşak’ta husumet kavgası: 2 kişi av tüfeğiyle yaralandı!

Dehşete düşüren olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen K.K. (45) ve O.K. (21) ile E.Ç. (58) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.Ç.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu K.K. ve O.K. yaralandı. E.Ç. olayın ardından bölgeden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince av tüfeğiyle yaralanan K.K. ve O.K., önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.