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Giriş Tarihi: 24.07.2026 04:00

Uşak’ta iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Esnaf olan iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Bir şüphelinin gözaltı alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Uşak’ta iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
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Uşak'taki olay, saat 18.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tornacılık yapan M.A. ve oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ:13 YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.A. ile çevredeki iş yeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan tornacılık yapan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden S.B.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#UŞAK

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Uşak’ta iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var
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