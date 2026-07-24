Uşak’ta iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ:13 YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.A. ile çevredeki iş yeri sahipleri ve vatandaşların da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede panik ve korkuya neden olan silahlı kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.