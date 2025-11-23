Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i bebek 10 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:16

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 10 kişi yaralandı.

AA
Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen N.Y. (20) yönetimindeki 27 L 9523 plakalı otomobil, Şehit Hava Kıdemli Başçavuş Erkan Tümer Köprülü Kavşağı yakınlarında M.Ç.B. (37) idaresindeki 64 AEL 310 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki S.B. (9), E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), M.B. (1), O.K. (45) ve B.Ç. (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

