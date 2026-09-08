Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza, Kemalöz Mahallesi Birinci Gökçen Sokak ile Beşinci Can Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.T. (41) idaresindeki 35 BFK 355 plakalı otomobil ile F.M.S. (42) yönetimindeki 64 BH 928 plakalı otomobil çarpıştı.



Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince, 35 BFK 355 plakalı otomobilde bulunan anne C.T. (41) ile kızı N.A.T. (6) ve diğer otomobilde yolcu konumunda bulunan E.D. (32) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.