Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 23.11.2025 23:21

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA
Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen N.Y. (20) yönetimindeki 27 L 9523 plakalı otomobil, Şehit Hava Kıdemli Başçavuş Erkan Tümer Köprülü Kavşağı yakınlarında M.Ç.B. (37) idaresindeki 64 AEL 310 plakalı otomobille çarpıştı.

1'İ BEBEK 10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki S.B. (9), E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), M.B. (1), O.K. (45) ve B.Ç. (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz