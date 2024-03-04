Uşak’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Eşme-Kula karayolu Kıran köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Eşme ilçesinden Kula istikametine seyir halinde olan T.H. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen M.Ç. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüleri T.H. ve M.Ç. yaralanırken, M.Ç.'nin eşi Fatma Çümen (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yapılan incelemelerin ardından Çümen'in cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.