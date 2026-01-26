Uşak’ta kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Balcıdamı köyünde meydana gelen olayda, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Fatih Y., ağabeyi Mehmet Y.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından Fatih Y.'nin av tüfeğiyle kendine ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet Y., yakınları tarafından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.