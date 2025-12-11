Uşak’ta otomobil dehşet saçtı! 3 yaya öldü

Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobil, Ahmetler köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince otomobilin çarptığı yayalardan Mehmet Karaman (80) ve Ayşe Dulay'ın (75) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Ramazan Dulay (83) ise ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Ramazan Dulay ile Ayşe Dulay'ın evli oldukları öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden 3'üne otomobilin çarpması yer aldı.