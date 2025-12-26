Haberler Yaşam Haberleri Uşak'ta tefecilik operasyonu: 5 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 26.12.2025 01:09

Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, toplamda 23 milyon 926 bin lira değerinde çek, 653 bin lira değerinde bono ve 1 milyon 725 bin liralık senet ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede ise 58 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

