Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 350 adet sentetik ecza, 151 gram metamfetamin, 480 kullanımlık A4 bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 129 bin TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.





Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.