Haberler Yaşam Haberleri Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 7.02.2026 19:56

Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmaktan gözaltına alınan 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 350 adet sentetik ecza, 151 gram metamfetamin, 480 kullanımlık A4 bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 129 bin TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

