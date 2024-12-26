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Giriş Tarihi: 26.12.2024 03:26

Uşak’ta vahşet! Babasını sopayla döverek öldürdü

Uşak’ta oğul Remzi Deniz (23) ile baba Engin Deniz (58) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sopayla darp edilen baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İHA
Uşak’ta vahşet! Babasını sopayla döverek öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak üzerinde oğul Remzi Deniz (23) ile baba Engin Deniz (58) arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tek katlı evlerinin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Remzi Deniz babasını sopayla darp etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince Engin Deniz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Deniz'e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, oğul Remzi Deniz'in ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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Uşak’ta vahşet! Babasını sopayla döverek öldürdü
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