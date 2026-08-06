Üsküdar Belediye Meclisi’nde oy hırsızlığı: "G" harfini "6" olarak okuyarak oyu geçersiz saydı

Üsküdar Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçilmesinde büyük usulsüzlük yaşandı.

"G" HARFİNİ "6" OLARAK OKUYARAK OYU GEÇERSİZ SAYDI

CHP'li Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral, AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı eline aldı ve "Gültekin" soyadındaki "G" harfini "6" olarak okuyarak oyu geçersiz saydı.

"Z" HARFİNİ DE "2" OLARAK OKUYARAK OYU GEÇERSİZ SAYDI

Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral, Cumhur İttifakı'nın adayına oy veren Meclis üyesinin oy pusulasında yer alan "Z" harfini "2" olarak okudu ve oyu geçersiz saydı.

OY PUSULASINDA İŞARET OLMASINA RAĞMEN OY KULLANILMASINDA ONAY VERDİ

Üsküdar Belediyesi Meclis üyesi oy kabinine girdiğinde pusulasında işaret olduğunu fark etti ve durumu AK Parti ve CHP Grup başkanvekilleri ile CHP'li Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'a ifade etti. AK Parti ve CHP Grup başkanvekilleri oy pusulasında işaret olduğunu kabul ediyor. CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral, Meclis üyesine pusulasında işaret olmasına ve oyunun geçersiz olacağını bilmesine rağmen yeni pusula vermedi.

BAYKAL: "GÜVENİN ZEDELENDİĞİ DÖNEMLERDE EN KÜÇÜK USUL TARTIŞMASI BİLE KAMU VİCDANINDA ÇOK DAHA BÜYÜK YANKI UYANDIRIR"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Üsküdar Belediye Meclisi'nde yaşananlara tepki gösterdi ve "Gerçekten seçmenin iradesi mi korunuyor, yoksa kurallar farklı yorumlanarak farklı bir sonuç mu ortaya çıkarılıyor?" diye sordu. Aslı Baykal'ın, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım şöyle: "Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde iki aday vardı. İkisinin de adı ve soyadı belliydi. Buna rağmen bu oy geçersiz sayıldıysa, kamuoyunun şu soruyu sorması gerekir: 'Gerçekten seçmenin iradesi mi korunuyor, yoksa kurallar farklı yorumlanarak farklı bir sonuç mu ortaya çıkarılıyor?' Üstelik bugün tartışılan yalnızca bu oyun geçerliliği de değil. Bu oyun hangi usulle geçersiz sayıldığı da ayrı bir tartışma konusu hâline gelmiş durumda. Hakkında zaten ciddi iddialar bulunan bir belediyede, böyle bir karar güveni artırmaz; şüpheleri büyütür. Kararın hangi yetkiye dayanılarak verildiği, neden tutanak altına alınmadığı ve sürecin hangi hukuki zeminde yürütüldüğü açıkça ortaya konulmalıdır. Çünkü mesele yalnızca bir oy değildir. Güvenin zedelendiği dönemlerde en küçük usul tartışması bile kamu vicdanında çok daha büyük yankı uyandırır. Makamlar da geçer, güç de geçer. Değişmeyen tek gerçek ise hepimizin bir gün aynı hakikatin huzuruna çıkacak olmasıdır."

ÖZDEMİR: "SEBEPSİZ YERE AK PARTİ ADAYIMIZIN OYLARI GEÇERSİZ SAYILDI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: "Üçüncü turda meclis üyelerinin iradesi sandığa yansıdı ve 23 meclis üyesinin, 17'si AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi + 6 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi iradesi AK Parti adayımız Dündar Ziya Gültekin Bey'den yana oldu. 27 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin 6'sı oy vermeyerek 21 oy Sibel Tan Çetinkaya Hanımefendiye verildi. Tabii sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı."