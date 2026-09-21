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Giriş Tarihi: 21.09.2026 00:33

Üsküdar Belediyesi'nde CHP'den istifa eden Elvan Doğan AK Parti'ye katıldı

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Elvan Doğan CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçti. Doğan'a rozetini takan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, "AK Parti milletimizin farklı kesimlerini aynı hizmet idealinde buluşturan güçlü bir çatıdır" diyerek katılımın Üsküdar'a güç kattığını vurguladı. dedi.

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Üsküdar Belediyesi’nde CHP’den istifa eden Elvan Doğan AK Parti’ye katıldı
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Üsküdar'da CHP'den istifa eden Belediye Meclis Üyesi Elvan Doğan, düzenlenen törenle AK Parti saflarına katıldı. CHP'li meclis üyelerinin de oylarını alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin'in de eşlik ettiği rozet takma töreninde konuşan AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, AK Parti'nin milletin ortak adresi olduğunu belirtti.

"AK PARTİ BÜYÜK BİR HAREKET, GÜÇLÜ BİR ÇATIDIR"

Katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, şunları kaydetti: "AK Parti, milletimizin farklı kesimlerini aynı hizmet idealinde buluşturan büyük bir hareket, güçlü bir çatıdır. Üsküdar'a hizmet etme iradesini AK Parti çatısı altında ortaya koyan meclis üyemiz, Elvan Doğan abimizi aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik, ortak hedefimizi ise Üsküdar'a hizmet olarak görüyoruz. AK Parti, Üsküdar için büyüyor; Üsküdar için güçleniyor."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ÜSKÜDAR

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Üsküdar Belediyesi'nde CHP'den istifa eden Elvan Doğan AK Parti'ye katıldı
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