Giriş Tarihi: 25.08.2026 17:33Son Güncelleme: 25.08.2026 18:28
Üsküdar Belediyesi'ndeki Başkan Vekilliği Seçiminde yürütme durduruldu
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya’nın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin’in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.
İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu.
Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.