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Giriş Tarihi: 25.08.2026 17:33 Son Güncelleme: 25.08.2026 18:28

Üsküdar Belediyesi'ndeki Başkan Vekilliği Seçiminde yürütme durduruldu

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya’nın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin’in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız Yaşam
Üsküdar Belediyesi’ndeki Başkan Vekilliği Seçiminde yürütme durduruldu
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İstanbul 2. İdare Mahkemesi, Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak seçildiği 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu.

Meclis üyesi Dündar Ziya Gültekin'in açtığı davayı inceleyen mahkeme, oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÜSKÜDAR

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Üsküdar Belediyesi'ndeki Başkan Vekilliği Seçiminde yürütme durduruldu
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