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Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:31

Üsküdar Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "Örgüt Kurma" suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Üsküdar Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "Örgüt Kurma" suçlamalarıyla çarşamba günü 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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#İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ÜSKÜDAR

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Üsküdar Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
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