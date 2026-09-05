Üsküdar Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük soruşturması: 3 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma ve tespitlerin ardından 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, özel kalem Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

3 Eylül Perşembe günü başkan yardımcısı belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemi tamamlanan başkan yardımcısı belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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