Üsküdar meydanı pislik içinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğundaki Üsküdar Mimar Sinan Çarşısı'nın ön kısmında yer alan park ve meydan pislikten yürünemez hale geldi.Üsküdar'ın göbeğindeki park ve meydanı son zamanlarda büyük çoğunluğu yaşlılıktan uçamayan yüzlerce martı mesken tuttu. Vatandaşların hayvanlar için attığı ekmek ve yiyecek artıkları ve martı pisliklerinden yürünmeyecek hale gelen meydan ve park için İBB ve Üsküdar Belediyesi'nin özenli temizlik çalışması yapmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.Sahipsiz onlarca köpeğin barındığı ayrıca bazı evsizlerin de banklarında sabahladığı meydan zaman zaman temizlik görevlileri tarafından süpürülerek temizlenmeye çalışılıyor ancak martı pisliklerinden oluşan katman yıkanmadığı için her geçen gün biraz daha artıyor. Vatandaşlar, altında devasa bir otopark bulunduğu için her gün binlerce insanın geçtiği meydandaki martı pisliklerinin, oluşturduğu çirkin görüntünün yanısıra salgın hastalıklara da davetiye çıkardığını belirterek belediyeleri göreve çağırdı.