Üsküdar Meydanı’nın simgesi olacak

İstanbul Üsküdar'da Kanuni Sultan Süleyman'ın eşlerinden Gülfem Hatun tarafından yaptırılan 460 yıllık cami restore ediliyor. Camiye sonradan ilave edilen lojman binası kaldırılarak, park ve gezi alanına dönüştürülecek. Gülfem Hatun'un mezarının da yer aldığı cami, Üsküdar Meydanı'nın simgelerinden biri olarak düzenlenecek. Gülfem Hatun'un türbesi de onarımdan geçirilerek temizlenecek. Caminin ön kısmında yer alan ancak geçmiş yıllarda kaldırılan tarihi çeşme, aynı yerine inşa edilecek. Haremde hayırlarıyla tanınan Gülfem Hatun tarafından inşa ettirilen, cami, çeşme, han ve imaret yapılarından günümüze kadar gelen 460 yaşındaki tarihi cami, 8 ay içinde onarımları tamamlanarak yeniden ibadete açılacak.

(Fotoğraf: Esad KİBAR)



LOJMAN KALDIRILACAK

1561-62 yıllarında cami, imaret, han ve çeşme olarak yapılan tarihi yapının, 18. yy'daki en son orijinal haline göre yapılacak restorasyon kapsamında sonradan yapılan lojman kaldırılıyor. Gülfem Hatun'un türbesi de onarımdan geçirilerek temizlenecek. Caminin ön kısmında yer alan ancak geçmiş yıllarda kaldırılan tarihi çeşme, aynı yerine inşa edilecek.