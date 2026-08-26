Üsküdar ve Beykoz’da evleri kurşunlayıp tehdit eden çeteye operasyon

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüphelilerin 14 Ağustos'ta Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde bir ikameti kurşunladığı, saldırının görüntülerini kaydederek mağdurlara tehdit mesajları gönderdiği belirlendi. Şüphelilerin 21 Ağustos'ta ise Beykoz Poyrazköy Mahallesi'nde bir ikamet alanına ateş açtığı, ardından yurt dışı hatlar üzerinden şantaj yaparak aile bireylerini tehdit ettiği tespit edildi.

EYLEM GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Gasp Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için Bağcılar ve Güngören'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerin dijital materyallerinde ise gerçekleştirilen eylemlere ait görüntüler bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 24 Ağustos'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.