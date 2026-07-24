Üsküdar’da 4 katlı binanın balkonunda çökme: Vatandaşlar tahliye edildi

Hamile eşi ve yaşlı annesiyle sokakta kaldıklarını söyleyen Şişman, şöyle konuştu:

"Polisi, itfaiyeyi aradık geldiler. Zabıta, polis ve itfaiye eve baktılar. 'Bu evi kapatacağız, size yer bulacağız' diyerek bizi dışarı çıkardılar. Sonra kapıyı kilitlediler ve herkes Allah'a emanet oldu. Benim eşim hamile, yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Biz şu an sokaktayız. Biz öylece kaldık. Bir günlüğüne bile olsa bize 'Yer bulacağız' dediler. Burası ekip doluydu, bakın şu an kimse yok. Burada, zabıta müdürü vardı 'Can güvenliğiniz için' dedi, biz de ona güvendik. Çıktık, kapıyı mühürlediler, sonra çıktı gittiler. Biz de böyle sokakta kaldık. Eşim hamile, gidecek yerimiz yok. Sabaha kadar burada böyle oturacağız."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör